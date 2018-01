Grupo no Facebook esclarece dúvidas sobre a Lei Brasileira de Inclusão

Um grupo criado no Facebook pela jornalista Maria Isabel da Silva tem esclarecido dúvidas sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146, de 6 de julho de 2015) e ajudado a entender de que forma a LBI garante direitos e torna crime ações discriminatórias e exclusivas em todo o País. A página já reúne aproximadamente 2 mil pessoas.

“O grupo tem a finalidade de discutir e compartilhar informações sobre esta importante conquista do segmento das pessoas com deficiência. O que muda a partir de sua vigência? Como fazer valer a lei? Onde e como denunciar seu descumprimento? Esses e outros assuntos são pauta. Bem-vindos!!”, destaca a descrição.

Maria Isabel da Silva é jornalista e atua na inclusão de pessoas com deficiência há mais de uma década. É autora, entre outros trabalhos, do livro ‘LBI na Prática – a Lei Brasileira de Inclusão na vida cotidiana das pessoas com deficiência’ (192 pág., AZ Artes Gráficas e Editora), lançado em janeiro.