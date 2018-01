Imagem e inclusão

PRÊMIO COMUNIQUE-SE – Vote em ‘Vencer Limites’ como melhor blog

“Fotografar é colocar na mesma linha cabeça, olho e coração”, disse Henri Cartier-Bresson ao refletir sobre como o comando da câmera vai além do simples registro de um momento, captando um instante preciso e transitório, mantendo seu eterno equilíbrio, que jamais será repetido.

Para a fotógrafa e jornalista Maria Paula Vieira, o ofício tem relação com uma necessidade de conhecer pessoas e fazer parte de suas histórias. “Exerço minha comunicação por meio das imagens”, diz Maria Paula, que comandou um ensaio fotográfico com funcionários da TIM Brasil em Santo André, no ABC Paulista.

“Pude conhecer histórias diferentes, pessoas únicas, além de ver de perto que nossas batalhas diárias por um mundo mais inclusivo, mais receptivo às diferenças, tomam cada vez mais forma e espaço na sociedade e nas empresas. São grandes mudanças”, comenta a fotógrafa, que usa a cadeira de rodas e convive com as sequelas de uma condição genética rara.

Todos os empregados convidados para o ensaio são pessoas com deficiência integradas ao projeto de inclusão da operadora, que trabalha para atrair e contratar esses profissionais, oferecendo plano de carreira, estrutura física e tecnológica para a plena acessibilidade.

A TIM participa da Feira de Oportunidades Especiais. Até o dia 30 de julho, um estande recebe interessados em trabalhar na operadora. Para se cadastrar, basta comparecer ao Atrium Shopping, em Santo André, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingos e feriados, das 14h às 20h.