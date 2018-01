Inclusão e acessibilidade na 21ª Parada Gay de São Paulo

A 21ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo será a mais inclusiva entre todas, segundo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED). “É uma oportunidade para chamar atenção ao direito a sexualidade, orientação sexual e identidade de gênero das pessoas com deficiência. Todos esses aspectos, infelizmente, foram esquecidos perante a supremacia dos discursos dominados por modelos médicos e religiosos da deficiência e precisam ser urgentemente resgatados”, diz o secretário Cid Torquato.

Nesta quinta-feira, 15, a 17ª Feira Cultural da Diversidade LGBT, no Vale do Anhangabaú, terá estande compartilhado entre a SMPED e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (CMPD-SP), além de oficina de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e esclarecimentos sobre as funções da secretaria e do conselho. Folhetos vão indicar locais com acessibilidade.

Também durante a feira, uma central de tradução simultânea de Libras, da Amigos Metroviários dos Excepcionais (AME) vai usar o ICOM para receber os visitantes. Haverá ainda Flash Mob de Libras com na linguagem LGBT e uma rota acessível com espaços e banheiros químicos acessíveis.

No domingo, 18, o bloco das pessoas com deficiência vai desfilar pela parada. E o show de encerramento será traduzido para Libras, com espaço reservado.

SERVIÇO

17ª Feira Cultural LGBT

Data: 15 de Junho

Horário: das 10h às 22h

Local: Vale do Anhangabaú – ao lado do metrô Anhangabaú em São Paulo

Realização: APOGLBT

Patrocínio: Skol, Uber e Doritos

Apoio institucional: Governo do Estado de São Paulo (palco, iluminação e som)

Apoio: Accor Hotels

21ª Parada do Orgulho LGBT

Data: 17 de junho (domingo)

Horário: 12h30 (concentração a partir das 10h)

Endereço: Avenida Paulista, em frente ao MASP (Museu de Arte de São Paulo)