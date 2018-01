IOS tem 1.200 vagas de capacitação profissional gratuita

PRÊMIO COMUNIQUE-SE – Vote em ‘Vencer Limites’ como melhor blog

O IOS (Instituto da Oportunidade Social) abriu mais de 1.200 vagas de capacitação profissional gratuita para jovens e pessoas com deficiência, incluindo uniforme e material didático, com aulas em diversas regiões de São Paulo e nas cidades de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e Joinville (SC).

As inscrições devem ser feitas pela internet (clique aqui) ou nas unidades do instituto (consulte endereços).

Para pessoas com deficiência visual total há vagas no curso de quatro meses em Gestão de Projetos, com aulas apenas na unidade Santana, na zona norte de São Paulo. O conteúdo abrange educação digital, gestão de projetos, cidadania, comportamento, empregabilidade e mercado de trabalho.

Também na unidade Santana, a formação em Administração de Materiais no formato semipresencial tem aulas uma vez na semana, aos sábados, e complementação pela internet. Com duração de seis meses, trata do funcionamento dos setores de compras e estoque de uma empresa.

Está na lista ainda o curso presencial, com aulas de segunda à sexta-feira, de Gestão Empresarial com software ERP TOTVS, que inclui conceitos administrativos, regras de negócio e aulas práticas no software, pacote Office, além de português e matemática.

O instituto oferece um programa de empregabilidade, com atendimento personalizado. A meta é qualificar, formar e empregar jovens no mercado de trabalho. Se o volume de inscrições em algumas unidades não atinge capacidade máxima, entre em ação a ‘Operação Sala Cheia’, com visita a escolas estaduais para divulgação do trabalho e incentivo a novos alunos.