Justiça impede cobrança de taxa extra para estudante com deficiência

———-

LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. CAPÍTULO IV DO DIREITO À EDUCAÇÃO Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I – sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida; Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: I – atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços; II – disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação; III – disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência; IV – disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; V – dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade; VI – adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; VII – tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.

Documento Ministério Público Federal (SC) de que a matéria foi tratada na ADIN 5357/DF (ajuizada pela CONFENEN) PDF “O tribunal reconheceu a tese do, quando o Supremo Tribunal Federal indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do art. 28, §1°, da Lei n. 13.146/15 (LBI)”, destaca o MPF.

Para o procurador da República Daniel Ricken, “autorizar a cobrança diferenciada, além de descumprir a política de educação inclusiva aprovada no Congresso, seria o mesmo que negar a decisão do STF”.

“A Lei Brasileira de Inclusão foi aprovada em um momento muito singular para a população brasileira, em que pessoas com e sem deficiência estão engajadas no combate à discriminação e à intolerância”, diz Linamara Rizzo Battistella , secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de SP. Para ela, a LBI é uma instrumento legal que vai “mudar atitudes, ampliar horizontes e equiparar oportunidades para mais de 45 milhões de brasileiros (dados do Censo IBGE 2010)”.

Na avaliação da secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de São Paulo, Marianne Pinotti , a LBI “é um instrumento fundamental para a garantia do princípio da dignidade para todos. “A sanção sagrou, sob um olhar particular para as necessidades da população brasileira, as demandas advindas da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da Organização das Nações Unidas (ONU)“, diz.