Justiça manda empresa de ônibus indenizar cadeirante Problemas no elevador impediram o embarque do passageiro em várias oportunidades. Cidadão registrou boletim de ocorrência. Testemunha confirmou que motoristas e cobradores não ofereceram ajuda. Desembargador destacou "evidente ofensa ao direito das pessoas com deficiência" e enviou cópia dos autos ao Ministério Público de São Paulo para análise e eventuais providências.