Acessibilidade no escanteio

Atualizado às 13h25 – A convocação dos 23 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo 2014 recebeu atenção de todo o País e dominou as redes sociais nesta quarta-feira, 7.

Na primeira imagem, em plano aberto, logo após o começo da transmissão pela CBFTV, ficou visível a presença do que parecia ser um intérprete de Libras no canto direito da tela. Com a divulgação de imagens do evento no site da CBF, ficou confirmado que se trata do assessor de imprensa da confederação.

Em nenhum momento da transmissão surgiu na tela um intérprete de Libras. Também não havia nenhum tipo de legenda. Falhou a CBF em um evento que tem, certamente, grande audiência nacional e precisa ser acessível a todos os brasileiros interessados no assunto, inclusive as pessoas com deficiência.

No restante, a câmera manteve foco no técnico Luiz Felipe Scolari. Após o anúncio dos nomes dos atletas, em determinado momento da entrevista coletiva, uma repórter que tem deficiência usou Libras para fazer uma pergunta. E a acessibilidade parou por aí.

