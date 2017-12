Aplicativo ajuda pessoas com déficit de atenção e hiperatividade

———-

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) afeta entre 8% e 12% das crianças no mundo, envolvendo dimensões fisiológicas, psicológicas e sociais. Desse total, segundo estudos, aproximadamente 2,5% mantêm a condição na vida adulta.

Diagnosticada por médicos habilitados e tratada da forma correta, com o apoio de uma equipe multidisciplinar – psicólogos, fonoaudiólogos e educadores – pode ter menor impacto na qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares.

Para dar mais apoio e ampliar os resultados positivos do tratamento, um grupo de psiquiatras especializados em TDAH desenvolveu na Suécia o aplicativo ‘Life Coach’, que é gratuito (iOS e Android) e chega ao Brasil por meio da Novartis.

Com o aplicativo, o próprio paciente registra objetivos a serem alcançados no dia a dia, como pagar as contas, arrumar o quarto e ter horário para estudar, estabelecendo uma rotina. Alcançadas ou não, as metas são marcadas em um diário e enviadas ao médico, que pode propor novos desafios para desenvolver disciplina e o foco do paciente.

O ‘Life Coach’ pode ser usado por crianças, jovens e adultos. No caso das crianças, recomenda-se que os pais ou cuidadores comandem o app.

