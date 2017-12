Livro sobre acessibilidade e inclusão tem distribuição gratuita; faça o download da versão em PDF

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

“A inclusão de pessoas com deficiência ainda se depara com uma sociedade que não está totalmente preparada para realizá-la”. A afirmação está no livro ‘Ir e Vir – Acessibilidade: Compromisso de Cada Um’, escrito pelo engenheiro Jary de Carvalho e Castro, presidente do Crea/MS. O trabalho reúne depoimentos de pessoas diretamente ligadas às questões das pessoas com deficiência e à inclusão.

“Meu contato maior com a acessibilidade surgiu após um acidente de motocicleta que me deixou imobilizado por vários meses. Após esse período, o tema começou, até mesmo involuntariamente, a fazer parte dos meus trabalhos como engenheiro. O caminho ainda é longo. É necessário que as pessoas enxerguem a necessidade de acabar com o preconceito”, diz o engenheiro/escritor.

Publicado pela editora Gibim, o livro tem distribuição gratuita, com o apoio de Águas Guariroba, VBC Engenharia e o Ipog.

Documento Faça aqui o download da versão em PDF PDF

Para receber o livro, mande e-mail para janine@creams.org.br.