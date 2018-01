“Só existe inclusão com aproximação”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A rotina diária de pessoas com deficiência é o tema do livro ‘Diversos Íntimos’, da fotógrafa Bárbara Coufal, que será lançado nesta segunda-feira, 30, no Octavio Café, em São Paulo, com uma exposição de fotos a partir das 19h30.

O projeto tem como referência o trabalho do fotógrafo americano Brandon Stanton, que mantém em um blog imagens feitas nas ruas da cidade de Nova York (EUA). “Junto às fotos ele coloca testemunhos, ou alguma característica interessante daquele personagem. Tomei como referência essa dinâmica, mas mantive foco no alto astral, na busca por conquista, no sonho e na coragem”, diz Bárbara.

“Quando comecei a fotografar os personagens, surgiram algumas dúvidas. De que forma contar a história? Queria manter um equilíbrio entre a minha produção e a deles, como colaboradores nos registros, e os depoimentos”, explica a fotógrafa, que também criará um blog para dar continuidade ao projeto, com novas fotos e narrativas.

A ideia é provocar as pessoas de forma positiva para que elas entrem no mundo das pessoas com deficiência. “Cada um tem sua história, expertises, habilidades e dificuldades. Não quero apontar uma causa, quero mostrar que só existe uma forma de incluir e criar uma relação legítima com a diversidade. É através da experiência de aproximação. Todos desejamos o direto ao mesmo espaço, mas queremos ser ‘vistos’ de forma individual, dentro das nossas qualidades. Eu só aprendi a lidar e entender quase 100% da diversidade durante o desenvolvimento do projeto. Ainda estou no processo”, explica Coufal.

