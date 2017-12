Maria Goret Chagas receberá comenda internacional em Paris

A artista plástica brasileira Maria Goret Chagas, que pinta em aquarela e acrílica com a boca e os pés, receberá em Paris (França) a comenda internacional ‘Honra às Mulheres e Homens de Valor’, da ‘Divine Academie Française des Arts, Lettres et Culture – Madame Diva Pavesi’, alta insígnia pelos relevantes serviços prestados à sociedade. A cerimônia de outorga será realizada no Four Seasons Hotel George V no dia 19 de outubro.

A artista foi indicada pelo presidente de honra da ‘Divine Academie Française’, Celito Medeiros, e pela curadora Diva Pavesi. Além da homenagem, ela participará de uma vernissage especial em ‘Le Carrousel du Louvre’, galeria comercial que fica no sub-solo do Museu do Louvre, junto mais 24 artistas brasileiros, entre os dias 19 e 23 de outubro.

Maria Goret Chagas mora e trabalha em Franca, no interior de SP. Pinta flores e paisagens em aquarela e acrílica com a boca e os pés. Também é escritora e palestrante. Faz parte da Associação de Pintores com a Boca e os Pés (APBP), tem obras premiadas e reproduzidas no Brasil e no exterior, com diversos troféus, medalhas e menções honrosas. Já publicou livros sobre inclusão infantil, motivação, superação, liderança e também biográficos.

“É uma emoção indescritível, única, um misto de ansiedade, alegria e gratidão pelo reconhecimento. O coração bate mais forte. É o Brasil na França. É a APBP mostrando o dom com excelência”, diz Goret, que irá pintar uma tela ao vivo, além de expor duas telas, ‘Íris Rosa’ e ‘Floral’, pintadas com a boca e os pés em acrílica e óleo sobre tela, ambas selecionadas pela Association Of Mouth And Foot Painting Artists (AMFPA) / Vereinigung der mund- und fussmalenden Künstler (VDMFK), enviadas a 75 países, reproduzidas em cartões e calendários.

Saiba mais – A ‘Divine Academie Française des Arts, Lettres et Culture’ foi fundada em 25 de outubro de 1995, em Paris, para defesa, encorajamento e promoção da Cultura Brasileira na França e da Cultura Francesa no Brasil e no mundo. Busca enfatizar, promover e premiar o trabalho de acadêmicos, cientistas, escritores, artistas, criadores, promotores, produtores e talentos eméritos nos campos sociais, artísticos, literários, empresariais, sociais e culturais. Organiza na França, no Brasil e no mundo cerimônias de outorgas de insígnias e distinções por relevantes serviços intelectuais, profissionais, culturais e sociais.