‘Mesmo que apenas por um segundo’

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

“Sabe o que realmente perdi?”

Com um pergunta simples e imagens avassaladoras, o vídeo ‘If Only for a Second’, publicado no Youtube no último dia 4 de dezembro, já foi visto por mais de 6 milhões de pessoas.

A produção, feita pela Mimi Foundation – instituição francesa que atua no combate ao câncer – mostra 20 pacientes que participaram de uma experiência envolvendo maquiagem e fotografia.

Os escolhidos foram produzidos e colocados, de olhos fechados, em frente a um espelho. Do outro lado do vidro, o fotógrafo Leo Burnett captou as primeiras reações.

Tudo foi publicado em um livro e as imagens foram apresentadas, uma a uma, em uma galeria.