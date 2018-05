Microsoft vai investir US$ 25 milhões em acessibilidade

A Microsoft vai investir US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 90 milhões) nos próximos cinco anos para ampliar os recursos de acessibilidade em seus produtos e serviços com aplicação de inteligência artificial (artificial intelligence).

O anúncio do novo programa AI for Accessibility (IA para Acessibilidade) foi feito nesta segunda-feira, 7, durante o Microsoft Build 2018, evento anual da companhia para desenvolvedores.

Em artigo publicado no Linkedin, a presidente da Microsoft Brasil, Paula Bellizia, ressaltou a importância do programa, que deve beneficiar mais de um bilhão de usuário em todo o mundo.

“Há muitos anos a Microsoft AI and Research desenvolve projetos de acessibilidade. São inovações, lideradas por um cérebro brasileiro, o engenheiro Henrique Malvar, que comanda o grupo de pesquisas NeXt Enable da Microsoft AI and Research”, afirmou a executiva.

Malvar esteve em São Paulo no último mês de março para apresentar um panorama das atividades desenvolvidas por sua equipe. “Inteligência artificial demanda algoritmos complexos e tecnologia pesada”, explicou o pesquisador, que apresentou estudos para novas soluções voltadas às pessoas com deficiência auditiva, inclusive para uso de língua de sinais, no Brasil e nos Estados Unidos.

“O futuro da inteligência artificial para pessoas com deficiência é ilimitado. Nossas iniciativas em prol da acessibilidade estão fundamentadas na nossa missão de empoderar cada pessoa e organização no planeta a conquistar mais. Juntos, podemos contribuir para um mundo mais inclusivo”, afirma a presidente da Microsoft Brasil (clique aqui para ler o artigo).

