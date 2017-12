Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Miguel tem deficiência visual e, com o apoio da mãe, caminha para garantir sua independência. Um vídeo publicado no Facebook, que mostra como ele é incentivado a dar cada passo, já foi compartilhado mais de 170 mil vezes. E esse número não para de crescer.

A dona do perfil onde o vídeo está publicado escreve:

“Esse vídeo me fez refletir muito!

A postura dessa mãe diante da “deficiência” da criança é sensacional.

Miguel é deficiente visual.

O vídeo demonstra que AMAR é preparar o filho para a vida.

Quantas vzs queremos poupar nossos filhos, fazendo por eles, achando que tal vivência pode ser dolorosa!?

Eu quis abraçar esse garotinho a cada “Mamãe!” que ele dizia…. e imagino que ela também. Mas essa mãe enxerga além! Ela o educa para ser forte e confiante…. GUERREIRO, como ela diz.

Me fez refletir que Deus age da mesma forma.

As vzs achamos que falta algo em nós…. e que estamos sozinhos… Mas Ele está lá… filmando tudo… nos encorajando a acreditar na vitória infalível, em nossa capacidade infinita… e a manifestar a fé verdadeira.

Mamãe do Miguel… eu achava que era forte.

Obrigada por me mostrar o que é ser forte.

Esse vídeo só veio para reafirmar que meus valores estão no caminho certo! Que ser mãe é ser guerreira e mostrar o caminho aos meus guerreirinhos…. e que… meu trabalho com as crianças e adolescentes… é divino!

Acredito que não só eu, mas muitos estão se sentindo como Miguel…

Mas Deus está nos filmando!

Tô indo ali pegar minha panela…

Obs.: Pessoal, infelizmente não conheço o Miguel… Bjokas!”