‘Minha mãe é uma peça 2’ estreia com Libras, legendas e audiodescrição

O longa brasileiro ‘Minha mãe é uma peça 2’, escrito e protagonizado pelo ator Paulo Gustavo, chega aos cinemas nesta quinta-feira, 22, com recursos de acessibilidade.

Legendas, audiodescrição e a interpretação para Libras (Língua Brasileira de Sinais) são liberadas por meio do aplicativo MovieReading. O trabalho é feito pela Iguale, com parceria da ETC Filmes. Os recursos estão disponíveis no Brasil e na América Latina.

“O MovieReading é uma inovação da tecnologia assistiva que veio para mudar o modo como a pessoa com deficiência assimila o conteúdo das obras audiovisuais e se relaciona com o universo do cinema. O público já está utilizando e se familiarizando com o app’, diz Mauricio Santana, diretor da Iguale.

‘Minha mãe é uma peça 2’ é o 20º filme com recursos acessíveis no Brasil. Para acessar em tablets ou smatpnones, com fones de ouvido e microfone habilitado, basta instalar o app, selecionar o arquivo de acessibilidade correspondente ao filme baixado no ambiente do MovieReading, e clicar no botão de comando. O app sincroniza a audiodescrição, a LIBRAS ou a legenda ao áudio original. Após baixar o conteúdo, não é necessário estar conectado durante a exibição.

Sinopse – Dona Hermínia está de volta, desta vez, rica, depois que passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV. Porém, na sequência de ‘Minha Mãe É uma Peça – O Filme’, a personagem superprotetora vai ter que lidar com o ninho vazio, afinal Juliano e Marcelina resolvem criar asas e sair de casa. Para balancear, Garib, o primogênito, chega com o neto. E ela também vai receber uma longa visitinha da irmã Lucia Helena, a ovelha negra da família, que mora há anos em Nova Iorque.

FICHA TÉCNICA

Minha Mãe É Uma Peça 2

Brasil – 2016 – cor

Direção

César Rodrigues

Produção

Iafa Britz

Roteiro

Paulo Gustavo e Fil Braz

Elenco

Paulo Gustavo

Mariana Xavier

Rodrigo Pandolfo

Herson Capri

Luana Piovani

Alexandra Richter

Samantha Schmütz

Suely Franco

Patrícya Travassos

Gênero

Comédia

Produção

Paramount Pictures

Universal Pictures

Globo Filmes

Distribuição

Paris Filmes

Downtown Filmes

Lançamento no Brasil

22 de Dezembro de 2016

Idioma

Português