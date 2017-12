Moradia e autonomia

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Três documentários que fazem parte do projeto “Passa lá em casa: a moradia assistida e a autonomia possível” serão exibidos pela TV Cultura neste mês, em uma parceria da emissora com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O evento de lançamento é realizado nesta terça-feira, 11, a partir das 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo (consulte o mapa). Serão apresentados trechos dos documentários e, logo após, haverá um debate, aberto ao público, com os diretores e também com especialistas na temática da moradia para pessoas com deficiência. A entrada é gratuita.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com 50 minutos de duração, os filmes mostram como Portugal, França e Holanda atuam para garantir vida autônoma, independência financeira, direito à privacidade e à autodeterminação para pessoas com deficiência.

No Brasil, ainda há poucas possibilidades. Em São Paulo, o projeto Sistema Integrado de Ações Intersecretariais (SIAI) mantém duas residências para 20 moradores. E o Viver Sem Limite, do governo federal, propôs a instalação de 200 residências, também com dez moradores, até o final de 2014, mas somente 72 foram implantadas.

Os documentários serão exibidos sempre aos domingos, nos dias 16, 23 e 30 de novembro, às 21h.

‘Viver só’, sobre a experiência da França, será exibido no dia 16. O filme, da Uzimaki Filmes, tem direção de Pamela Valente.



TRAILER VIVER SO from Pamela Valente on Vimeo.

‘E agora, José, Maria, João…?’, sobre a experiência da Holanda, será exibido no dia 23. O filme, da Vídeo Base, tem direção de Márcio Takata e Raphael Siqueira.



‘Pode entrar, a casa é nossa’, sobre a a experiência de Portugal, será exibido no dia 30. O filme, da Cinema Animadores, tem direção de Paula Galacini.