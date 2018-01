Mostra de animação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília tem audiodescrição e tradução para Libras até 21 de julho

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

O filme ‘Selkirk, o verdadeiro Robinson Crusoé’, do cineasta uruguaio Walter Tournier, que faz parte da ‘Tournier em Movimento: a expressão da animação uruguaia’, será apresentado em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, até o dia 21 de julho, com audiodescrição e tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

‘Selkirk, o verdadeiro Robinson Crusoé’ é o primeiro longa-metragem em stop motion produzido no Uruguai e foi eleito o segundo melhor longa adulto pelo júri popular do Anima Mundi 2012. Narra a história do pirata Alexsander Selkirk, abandonado em uma ilha deserta em 1700, inspiração de Daniel Dafoe para escrever Robinson Crusoé. Coprodução entre Uruguai, Chile e Argentina, foi criado com técnica mista: stop motion para os bonecos e o cenário, e 3D para o fundo do mar, céu e ilha.

Todas as sessões do filme – dubladas e legendadas – terão Libras e audiodescrição, desenvolvidas pela Iguale, empresa especializada em comunicação de acessibilidade. Além disso, catálogos em português com sinopses, fichas técnicas e imagens também foram confeccionados em braile.

O uruguaio Walter Tournier nasceu em 14 de julho de 1944. Estudou Arquitetura na Universidad de la República e Arqueologia na Universidad Nacional de San Marcos, no Perú. Além de se dedicar à animação, já ministrou palestras sobre o assunto no Equador, Uruguai, Itália, Colômbia, Argentina, Perú e Alemanha, onde recebeu o prêmio Príncipe Claus, em 2002. Também venceu diversos festivais internacionais.

SERVIÇO:

Tournier em Movimento: a expressão da animação uruguaia

São Paulo

De 3 a 7 de julho

CAIXA Cultural – Praça da Sé, nº 111

Terça-feira a domingo, das 9 às 20h

Rio de Janeiro

De 10 a 14 de julho

CAIXA Cultural – Avenida Almirante Barroso, nº 25

Terça-feira a domingo, das 9 às 20h

Brasília

De 17 a 21 de julho

CAIXA Cultural – SBS – Quadra 4 – Bloco A Lote 3/4 Asa Sul

Terça-feira a domingo, das 9 às 21h