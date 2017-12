Movimento #MúltiplasRazões chama atenção para a Esclerose Múltipla Ação em shoppings e unidades do Poupamento da Grande SP tem espaço de realidade virtual para visitante vivenciar os sintomas da doença. Iniciativa prevê agenda até 2018. Na capital paulista, está aberta no Parque Prefeito Mário Covas a 'Casa da Esclerose Múltipla', que faz parte do #AgostoLaranja.