Musical infantil tem interpretação simultânea em Libras

As aventuras de dois irmãos, que transformam um quarto em cenário para a imaginação, cantam e dançam enquanto mergulham na criatividade. Tudo ganha vida, inclusive brinquedos.

O espetáculo ‘Coração de Herói – O Musical’ está em cartaz em São Paulo com uma proposta que vai além do incentivo ao imaginário infantil. Canções e texto são interpretados em Libras (Língua Brasileira de Sinais) pelos próprios atores, de forma simultânea, garantindo a inclusão genuína.

Com direção e dramaturgia de Liliane Zimermann, o musical tem canções originais em parceria com Danielle Andrade, com letras que divertem e educam. A direção musical é de Sandro Sabbas, com orquestração de Marcelo Bueno.

“Aprendi Libras no curso de pedagogia. Como já era atriz, comecei a reparar mais na acessibilidade das peças e a me perguntar como poderia unir minhas duas formações, fazendo do teatro uma ferramenta efetiva de educação. O teatro infantil é uma ótima porta de entrada para esse tema. Não queria o entreter por entreter, mas, fazer arte com um propósito”, afirma Liliane.

“Tenho dois elencos em cena. Nossa proposta é passar uma mensagem de acessibilidade e igualdade para os dois públicos, simultaneamente, sem tornar a coisa toda muito didática ou massante. Crianças surdas e ouvintes ficam lado a lado e assistem o espetáculo ao mesmo tempo, sem perder nenhum detalhe”, explica a diretora.

Um dos principais pontos da peça é a expressão corporal do elenco e também a questão espacial da cena, garantindo ao público ver a interpretação em Libras e em português. “Nos laboratórios os atores entraram no mundo da surdez e da Libras. Isso também nos possibilitou experimentar bastante”, diz Liliane.

‘Coração de Herói’ fica em São Paulo até o dia 27 de novembro. Depois viaja para Guarulhos, Sorocaba, Jundiaí e Guaratinguetá.

CORAÇÃO DE HERÓI – O MUSICAL

Espetáculo apresentado em português e Libras

Sábados e domingos às 15 horas

TEATRO VIRADALATA

Rua Apinajés, 1387 – Perdizes – São Paulo/SP

Ingressos

R$ 40,00 e R$ 20,00 (meia-entrada)

Informações

(11) 3868-2535

Capacidade

270 lugares (acesso para portadores de necessidades especiais)

Serviço de Vallet – R$ 20,00

Dramaturgia e Direção

Liliane Zimermann

Assistente de Direção

Franciely Comunello

Elenco

Caroline Martins, Jeferson Kucioyada, Katiuscia Pinheiro, Mirian Caxilé e Renan Souza

Preparação de elenco

Silvio Messias

Direção Musical

Sandro Sabbas

Música Original

Danielle Andrade

Trilha Sonora Instrumental

Marcelo Bueno

Operadora de Luz

Gabriela Araujo

Produção artística

Rhode TM

Produção Executiva/Administração

Luciane Ortiz

Assistente de Produção

Patricia Teixeira

Figurino

Allan Ferc

Cenografia

Thiago Martins

Iluminação

Rogério França

Sonorização

Marcelo Bueno

Realização

Bethel Projetos Socioculturais

Gênero

Musical infantil

Duração

50 minutos

Classificação etária

Livre