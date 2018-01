Nasce em SP a delegacia para pessoas com deficiência

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

A primeira Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência foi criada nesta sexta-feira, 3, em São Paulo. O decreto, assinado hoje pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), prevê a instalação de outras unidades no Estado. Por hora, a equipe vai centralizar as ações e receber dados e denúncias na Rua Brigadeiro Tobias, nº 527, onde funciona o Palácio da Polícia Civil. O trabalho deve começar em 45 dias.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em conjunto com a Academia de Polícia Civil (Acadepol), os policiais vão treinar e formar equipes de outras unidades para o atendimento especializado.

A delegacia tem um Centro de Serviços de Apoio, composto por uma equipe multidisciplinar que identifica o tipo de atendimento a ser prestado, de acordo com a defiência.

Entre os profissionais que farão parte do grupo estão assistentes sociais, psicólogos e intérprete de Libras, que também reunirão informações sobre práticas de violência contra as pessoas com deficiência. A equipe será coordenada por um sociólogo.