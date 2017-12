Novartis libera versões em português de aplicativos para pessoas com deficiência visual

———-

Estão liberadas as versões em português para iOS e Android dos aplicativos ‘ViaOpta Nav’ e ‘ViaOpta Daily’, lançados pela Novartis para pessoas com deficiência visual. Gratuitos e disponíveis em 12 idiomas, estão no mercado europeu desde 2014.

ViaOpta Nav (iOS e Android) – É um navegador que identifica informações sobre instalações específicas de acessibilidade, como pavimentação tátil, cruzamentos e semáforos com som. O browser determina a posição exata do usuário e localiza, por exemplo, farmácias, hospitais, restaurantes, bancos e outros pontos de referência próximos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ViaOpta Daily (iOS e Android) – Com seis funções, inclui recursos de previsão do tempo, lupa, detector de cores e reconhecimento dinheiro, objetos e pessoas. Com a câmera apontada para uma direção, o app descreve, em áudio, o ambiente à frente.

ViaOpta Simulator (iOS e Android) – Com versão somente em inglês (iOS e Android), este aplicativo simula o impacto de oito doenças oculares, como glaucoma, retinopatia diabética, edema macular diabético e oclusão da veia central da retina. A ideia é auxiliar profissionais de saúde a educar os pacientes sobre a deficiência visual.

———-