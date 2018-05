Novo centro de equoterapia da UNG em Guarulhos atende pelo SUS

A reabilitação de pessoas com deficiência por meio da equoterapia tem resultados positivos comprovados. O método é consagrado e ganha cada vez mais espaço em várias cidades brasileiras.

Em Guarulhos, na Grande SP, uma parceria da UNIVERITAS/UNG com a secretaria municipal de Saúde resultou na criação de uma clínica, administrada pela universidade, que vai atender pessoas com deficiência – 40 por mês, na primeira fase – por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Também haverá espaço para 15 pacientes em horários pagos, com preços populares.

O tratamento interdisciplinar que utiliza cavalos gera aumento da força muscular, melhora do equilíbrio e de respostas sensório-motoras, aquisição de esquema corporal, melhora da percepção espacial e temporal, da interação social, da atenção e da memória, alem de integração sensorial, aprimoramento da coordenação motora e diminuição da ansiedade, entre outros benefícios para o desenvolvimento biopsicossocial.

Para solicitar atendimento pelo SUS, o paciente deve passar por avaliação multiprofissional do Centro Especializado em Reabilitação (CER-II) – inaugurado no ano passado e habilitado pelo Ministério da Saúde – que fica na Rua das Palmeiras, nº 865, no bairro de Gopouva, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

O procedimento é indicado para pessoas com encefalopatia não-progressiva (paralisia cerebral), síndrome de Down (síndromes diversas), alterações de equilíbrio, propriocepção, linguagem/comunicação e aprendizagem, déficit de atenção com e sem hiperatividade, transtorno do espectro autista e outros comprometimentos físicos a afetivo-emocionais.

A universidade destaca que seus alunos vão colocar em prática o que aprendem na sala de aula e, por consequência, poderão oferecer maior preparo no atendimento à população. Segundo a administração municipal, há uma grande demanda na cidade por esse tipo de assistência. O projeto foi totalmente financiado pelo grupo Ser Educacional, mantenedor da UNG, e não envolve recursos públicos.

O Centro de Equoterapia da UNIVERITAS/UNG fica no campus Dutra, na Rua Anthon Philips, nº 446, na Vila Hermínia.

