Novo equipamento leva acessibilidade real às praias de SP

Pessoas com deficiência que usam cadeira de rodas e gostam de ir à praia são muitas vezes impedidas de chegar ao mar por causa da areia. O equipamento não foi projetado para esse tipo de terreno, as rodas afundam e ficam presas, o que cria um impedimento de fato. É um detalhe que exclui o cidadão.

Desde 2010, no litoral de SP, com a criação do Programa Praia Acessível, essa situação foi modificada para melhor, oferecendo cadeiras anfíbias especialmente criadas para a praia, permitindo ao usuário vencer a faixa de areia e chegar ao oceano. Apesar de ser um grande avanço na inclusão, não havia total independência e autonomia, porque o cidadão precisa de alguém para empurrá-lo até o mar.

Neste fim de semana, em Santos, na Baixada Santista, a apresentação oficial de um novo equipamento transforma mais uma vez essa realidade e cria a acessibilidade real. São as esteiras acessíveis, que permitem a pessoas em cadeiras de rodas, cidadãos com alguma restrição na mobilidade, idosos e até pessoas que empurram carrinhos de bebê, atravessar sozinhos a faixa de areia – com facilidade – e chegar ao mar.

A esteira emborrachada tem 70 metros de comprimento, 1,40 metro de largura, e fica aplicada a partir do areião. Tem uma face porosa na parte de baixo para aderir à areia e outra lisa no lado superior para facilitar o deslize da cadeira de rodas.

“Dá para ir rapidinho perto do mar e depois voltar para a sombra no jardim. Sem a esteira não dava porque a cadeira afundava na areia”, diz a cuidadora Edna Maria Franco Felix, de 64 anos, que levou Virgínia Martins, de 92 anos, à praia de Santos neste fim de semana.

Na beira d’água, outra cuidadora, Maria de Fátima Conceição, de 60 anos, afirma que os tapetes facilitaram muito os passeios com sua cliente Rosa Rodrigues, de 84 anos.

Para Carla Blank, de 33 anos, o novo equipamento cria a independência e evita constrangimentos. Ela chegou à praia com sua filha, de 1 anos e 3 meses, no carrinho. E não precisou da ajuda de ninguém. “Eu tinha sempre que vir com alguém para ajudar a suspender o carrinho sobre o areião”, diz.

Saiba mais – O Programa Praia Acessível foi lançado em 2010 pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Oferece equipamentos e tecnologia para que pessoas com deficiência possam usufruir da praia e do banho de mar com segurança e dignidade. O Governo do Estado é responsável pelo fornecimento das cadeiras e as prefeituras pelas equipes de suporte.

