O verdadeiro significado da superação

A palavra ‘superação’ define uma mudança ao transformar a situação. É a recuperação, o ato de progredir, de ultrapassar um limite. Usada de forma superficial para contar histórias de pessoas com deficiência que alcançam o sucesso, muitas vezes tem seu real sentido banalizado e transformado em uma marca da vitória, que só pode ser alcançada por poucos, revertendo sua principal característica, a conquista do autoconhecimento.

O novo livro da Editora Leader faz muito mais do que ensinar sobre o uso correto da palavra. Na verdade, ratifica seu significado por meio de histórias individuais que transformaram a realidade de quem vivenciou aquele momento. ‘Superação – Histórias de Pessoas Determinadas a Vencer Limites’, que chega às livrarias no dia 12 de setembro, expressa o sentimento de que cada pessoa tem uma força extraordinária, capaz de transformar o mundo, e ensina o leitor a extrair o melhor de si.

O trabalho reúne textos de Celso Marcondes, Diva Nilza Soares Chagas, Fernanda Gonçalves de Lima Andrade, Hermes Falleiros, Joesle Ramer, Ricardo Chagas Nascimento, Sandra Lucia Siqueira Campos, Sarita Araújo Pereira, W. Veríssimo, Sidnei Silvestre da Silva, além da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés (APBP).

Participam como escritoras e coordenadoras da obra Andréia Roma, presidente da Editora Leador, e a artista plástica Maria Goret Chagas, pintora com os pés e a boca, palestrante motivacional, que ganhou a medalha da ‘Divine Academie Française’ e integrou uma vernissage especial no ‘Le Carrousel du Louvre’, na galeria no Museu do Louvre, em Paris (França), com mais de 24 artistas brasileiros.

Luiz Alexandre Souza Ventura, jornalista responsável pelo #blogVencerLimites, também está entre os escritores convidados.

O livro tem base no método socrático para fazer o leitor se libertar de pensamentos sabotadores e passar a questioná-los, observando seus problemas por novos ângulos. São histórias de médicos, psicólogos, pacientes e seus familiares, e também experiências vivenciadas por pessoas com deficiência, artistas plásticos, jornalistas, empresários, coachs, músicos e de profissionais da acessibilidade.

Indicado para todos os leitores, trata da fuga da zona de conforto, de objetivos claros, investimento nos sonhos, comprometimento com objetivos, procrastinação, aprendizado a partir dos erros, mudanças e adaptações, persistência com sabedoria e potencialização.

O lançamento oficial será no dia 12 setembro, com a presença de todos os 15 coautores, em noite de autógrafos na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, que fica na Rua Palestra Itália, nº 500, no bairro de Perdizes, em São Paulo (clique aqui para consultar o mapa).

FICHA TÉCNICA

Livro: ‘Superação – Histórias de Pessoas Determinadas a Vencer Limites’

Editora: Leader

ISBN: 978-85-66248-89-0

Coordenação: Andréia Roma e Maria Goret Chagas

Páginas: 128

Preço: R$ 39,90

Formato: 16×23

