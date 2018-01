Oficina de acessibilidade em espaços culturais recebe inscrições

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

O exemplo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres, em 2012, é um dos temas dos encontros que serão realizados em julho e agosto no Rio de Janeiro, por meio de uma iniciativa do British Council, organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até segunda-feira, dia 20 de julho, no site www.transform.org.br. Os candidatos precisam ser profissionais de instituições culturais ou ter atuado no setor por pelos menos dois anos. Informações pelo e-mail centro.info@britishcouncil.org.br.

“O Reino Unido desenvolveu diversas práticas de fomento à produção dos artistas com deficiência integradas à programação cultural olímpica. No Brasil, incorporamos esta visão ao programa Transform desde 2013, criando oportunidades de capacitação, apresentações e criação artística em parceria com várias organizações, para as quais acessibilidade é prioridade. No Rio, acreditamos que este é um importante legado olímpico para ser compartilhado”, diz a diretora adjunta de artes do British Council, Lucimara Letelier.

O trabalho será conduzido por Barbara Lisicki, que atuou como gerente de Acessibilidade nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres, e Zoe Partington-Solinger, gerente de arquitetura do projeto Inside Out, que reúne artistas e arquitetos com deficiência para explorar novas formas de concepção de espaços acessíveis. Ambas são profissionais da Shape Arts, instituição inglesa de incentivo a artistas com deficiência.

O projeto foi criado a partir de visitas realizadas entre 2013 e 2014, em espaços culturais de São Paulo e do Rio de Janeiro, e faz parte de uma série de atividades do Unlimited, o maior programa de incentivo a trabalhos produzidos por artistas com deficiência do mundo, apresentado pela primeira vez como parte das Olimpíadas Culturais de 2012, evento paralelo à competição oficial.

Programação

Módulo: Legado Olímpico e Paralímpico (política pública e institucional)

Boas práticas no Brasil e no Reino Unido

Data: 31 de julho de 2015, sexta-feira

Horário: das 10 às 17 horas

Local: Rio2016

Endereço: Rua Ulysses Guimarães, 2.016 – Cidade Nova – Rio de Janeiro, RJ



Módulo: Programação e Comunicação

Peculiaridades sobre como programar, produzir e divulgar trabalhos de artistas com deficiência

Data: 3 de agosto de 2015, segunda-feira

Horário: das 10 às 17 horas

Local: Rio2016

Endereço: Rua Ulysses Guimarães, 2.016 – Cidade Nova – Rio de Janeiro, RJ