Centro de pesquisas oferece capacitação para pessoas com deficiência

O Instituto de Pesquisas Eldorado recebe inscrições de pessoas com deficiência até o dia 24 de janeiro para capacitação em tecnologia da informação. Os selecionados assinam um contrato de trabalho e recebem salário durante todo o curso. Entre as disciplinas estão fundamentos de informática, engenharia de software, banco de dados, programação Java e Java Web, introdução a User Experience, além de teste de software e metodologias ágeis (SCRUM).

As vagas são para Brasília, com início das aulas no dia 15 de fevereiro, de segunda à sexta, das 8h30 às 12h30, nas instalações do instituto, no Edifício Corporate Financial Center (Asa Norte), no Setor Comercial Norte, nº 190, Quadra 02 – Bloco A – 9º andar – sala 901 (consulte o mapa).

Interessados precisam ter, no mínimo, 18 anos, ensino médio completo e conhecimento em computação ou tecnologia da informação.

Inscrições no site www.oficinadofuturopcd.com.br. É necessário preencher todo o formulário e enviar o currículo. Os inscritos serão contatados por telefone ou e-mail.

O instituto esclarece dúvidas pelo e-mail oficinapcd@eldorado.org.br.

