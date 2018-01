Pão Amigo no Teleton 2015

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A edição 2015 do Teleton, evento que completa 18 anos, pretende arrecadar R$ 26 milhões para manutenção e sustentabilidade das unidades da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) em sete Estados, e também para investimento em pesquisas de reabilitação e capacitação de profissionais. Com transmissão exclusiva pelo SBT, a ação será realizada neste fim de semana.

Uma das formas de contribuir – além das doações por internet, telefone e SMS – é comprar, em mais de 4 mil padarias do País, o Pão Amigo, produto criado pela Emulzint especialmente para ajudar a AACD. É fácil reconhecer o pãozinho por sua embalagem personalizada com o selo da associação e os símbolos do Teleton: Tonzinho e Nina.

A expectativa é que, até o final de 2015, o produto esteja disponível em mais de 10 mil estabelecimentos, como padarias e supermercados. Em tempos de crise, é uma opção inteligente para apoiar instituições que atendem pessoas com deficiência e também de impulsionar as vendas em padarias tradicionais, aquecendo a economia.

O Teleton é uma plataforma internacional de captação de recursos, criada para sensibilizar e mobilizar a população em prol da causa da pessoa com deficiência, arrecadar recursos para o tratamento e reabilitação dos pacientes da AACD, investir na ampliação da AACD Hospital, aumentar o número de atendimentos da associação e realizar a manutenção das unidades já existentes.

Mais de 200 artistas participarão da maratona desse ano, entre eles a apresentadora Eliana e o cantor Daniel (padrinhos do Teleton), a cantora Ivete Sangalo e a dupla sertaneja Victor e Léo. A criança-símbolo do Teleton 2015 é o menino Getúlio, de 9 anos, que ficou conhecido em Porto Alegre, sua cidade-natal, após entrar em campo de mãos dadas com o goleiro alemão Neuer, em uma das partidas da Alemanha na Copa do Mundo. Getúlio tem paralisia e foi reabilitado na AACD.

Doações – Há muitas formas de contribuir. Você pode enviar uma SMS com a letra ‘T’ para o número 28127 e doar qualquer valor. Também é possível fazer um depósito pela internet, no site teleton.org.br ou fazer a doação por telefone.

0500-12345-05 = R$ 5,00

0500-12345-15 = R$ 15,00

0500-12345-30 = R$ 30,00

0800-818-1000 = R$ 1.000,00 ou mais

0800-775-2015 = outros valores

