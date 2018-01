Paratleta morre durante a São Silvestre 2012

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Israel Cruz Jackson de Barros. Foto: Reprodução/Facebook

O paratleta Israel Cruz Jackson de Barros morreu em um acidente que aconteceu na manhã deste domingo, 31, durante a 88ª Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo. Segundo a organização da prova, ele largou às 6h50 e logo depois desceu a ladeira da Rua Major Natanael (foto abaixo), onde acabou perdendo o controle sobre a cadeira de rodas, que atingiu grande velocidade, e se chocou com um dos muros do Estádio do Pacaembu.

Ladeira da Rua Major Natanael, em São Paulo. Foto: Reprodução/Google Maps

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia abaixo a íntegra da nota divulgada pelo comitê organizador da prova:

“O Comitê Organizador da 88ª Corrida Internacional de São Silvestre comunica o falecimento do atleta Israel Cruz Jackson de Barros, inscrito na categoria Cadeirante masculino. O fato ocorreu em razão de um acidente durante a prova realizada na manhã desta segunda-feira, em que o atleta se chocou contra o muro do Estádio do Pacaembu.

O atleta, segundo outros participantes, teria perdido o controle de sua cadeira na descida sofrendo uma queda muito forte. Prontamente atendido pela equipe médica do evento, que estava próximo ao local, Israel foi depois levado à Santa Casa de São Paulo ainda consciente, às 7h35, foi atendido pela equipe do hospital, mas, infelizmente, nao resistiu em razão da gravidade dos ferimentos e faleceu às 8h50.

O atleta estava devidamente inscrito na prova, obedecendo os critérios de seleção do evento cujas inscrições foram feitas pela Fundação Cásper Libero e supervisionadas pela organização técnica do evento e pela ADD – Associação Desportiva para Deficientes.

O Comitê Organizador está acompanhando o caso juntamente com a ADD para atendimento à família do competidor, uma vez que o mesmo não residia na Capital”.