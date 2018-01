Parceria com a comunidade para entender a pessoa com deficiência

———-

A rotina de pessoas com deficiência visual e de usuários de cadeira de rodas, suas dificuldades e desafios, e também suas conquistas, serão mostrados nesta quarta-feira, 27, em uma palestra online apresentada em uma escola pública de Guarulhos (SP). A participação e o depoimentos dos alunos no circuito de percepção para experimentação inclusiva serão registrados e divulgados no Facebook.

O trabalho de sensibilização para a inclusão de pessoas com deficiência em escolas faz parte do ‘Dia da Parceria com a Comunidade’, promovido pela Novartis entre 25 e 29 de abril.

A comunidade ‘Embaixadores do Voluntariado’ terá posts diários sobre cidadania, inclusão, mobilidade urbana qualidade de vida, saúde da mulher e do homem, hipertensão, antibióticos, puberdade precoce e deficiência do hormônio de crescimento, olho seco, glaucoma, catarata, lentes de contato e benefícios, psoríase, deficiência pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca e câncer de mama.

São mutirões em praças públicas voltados para a sustentabilidade e cidadania, orientando a população quanto à prevenção de doenças e sensibilizando sobre a inclusão social de pessoas com deficiência. Para aumentar o alcance da ação e garantir que mais pessoas se envolvam com as atividades, neste ano, todas as atividades serão transmitidas pela internet.

“A expectativa é fazer com que este movimento contribua, por meio de seus colaboradores e parceiros, com mensagens de utilidade pública que gerem um engajamento genuíno nas redes sociais de tal forma que as pessoas sejam multiplicadores dessas informações. Com isso, aumentaremos a possibilidade de transformar ambientes, estilos de vida, atitudes, em favor de um local mais cidadão”, diz Yara Carnevalli Baxter, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social da Novartis.

Participam desta ação Nestlé, Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, Amigos do Coração e ABRALE. Todos vão compartilhar as publicações.

A área de comunicação e digital da Novartis irá oferecer workshops sobre construção da estratégia digital e planejamento da comunicação para associações de pacientes e ONGs.

Haverá ainda captação de recursos, que serão enviados para instituições com o cadastro de notas fiscais para ajudar as crianças e adolescentes com deficiências múltiplas, doenças cardíacas, assim como pacientes com leucemia e linfoma. Os links e os aplicativos serão informados na página do Facebook.

Foi criado no YouTube o canal ‘História que Melhora’ que terá depoimentos dos voluntários, games interativos juvenis, inclusive com registro de visitas a instituições que atendem crianças carentes com doenças do coração.

Os voluntários também vão apresentar palestras sobre carreiras e mercado de trabalho, tecnologia, educação e inclusão de pessoas com deficiência para pais e alunos de escolas estaduais, municipais e do SENAI.

