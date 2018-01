Parceria Mauá/Ethos reduz preço de pós em diversidade e inclusão

Uma parceria com o Instituto Ethos baixou o preço da pós-graduação ‘GEDI – Gestão Estratégica em Diversidade e Inclusão’ oferecida pelo Instituto Mauá de Tecnologia, além de modificar o conteúdo do curso.

A primeira turma se formou em 2016. Para os novos alunos, o tema central será inovação, com uma abordagem de ‘design thinking‘. A partir de workshops com professores e profissionais da área, a grade foi realinhada com as melhores práticas de mercado.

O aluno será orientado no início do curso a identificar seus principais desafios, e de sua empresa, e irá construir, com ajuda de professores, alunos e convidados, soluções para desenvolvimento, implementação e gestão de um primeiro programa ou projeto de diversidade e inclusão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Espelhamos os processos de implantação da inovação nas empresas para a diversidade. Nosso aluno entra com uma ideia, que é trabalhada durante o curso inteiro e, no final, essa proposta irá se tornar um produto ou serviço a ser implementado na organização”, explica o professor Fabio Uzunof, coordenador da pós-graduação.

O patrocínio institucional do Instituto Ethos baixou o preço do curso. O investimento atual é de R$ 11.550, uma redução de 23,36% em relação ao preço anterior, que era de R$ 15.070. As condições de pagamento, e a lista de possíveis descontos, estão na página do curso (clique aqui).