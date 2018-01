Pessoa com deficiência pode comprar convite para o Carnaval de São Paulo com 50% de desconto

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência podem comprar convites para o Carnaval de São Paulo pela metade do preço, mas somente quem está cadastrado na SPTuris tem direito ao benefício. O cadastro pode ser feito até o dia 21 de fevereiro, pessoalmente ou na internet. Quem já se cadastrou em 2013 só precisa apresentar a carteirinha ou seguir as instruções no site www.ingressosligasp.com.br/como-comprar.asp.

Para compra diretamente na bilheteria, a pessoa com deficiência (ou um representante legal) deve comparecer até o dia 21 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Avenida Olavo Fontoura, nº 1209 (entrar pelo portão 36 do Anhembi). Precisa apresentar RG e CPF originais, duas fotos 3×4 e laudo médico para elaboração do cadastro e emissão da carteirinha. Quem quiser, pode ligar para (11) 2226-0646 ou mandar e-mail para ouvidoria@spturis.com.

Na compra pela internet, o interessado deve fazer cadastro no site www.ingressosligasp.com.br e enviar os documentos digitalizados (RG, CPF, foto e laudo médico) para o e-mail carnavalmeiaentrada@omnigroup.com.br. A documentação será analisada em um prazo de cinco dias úteis. Caso seja aprovado, o cadastro será habilitado para compra de um ingresso por pessoa com deficiência, com 50% de desconto para cada dia do evento, somente nas categorias arquibancada e cadeira de pista. Veja instruções em www.ingressosligasp.com.br/como-comprar.asp.

São 70 lugares para usuários de cadeira de rodas e mais 70 para acompanhantes (que pagam o valor integral), distribuídos entre os setores A, B, D, E, F e G do Sambódromo do Anhembi.

O transporte para pessoas com deficiência durante o Carnaval será feito nos dias 28/2, 1/3, 2/3 e 8/3 por vans acessíveis do Serviço Atende. A operação está prevista para funcionar no período das 18h às 8h em cada dia de desfile, com saídas a partir dos seguintes pontos e retorno no sentido inverso:

– Metrô Portuguesa-Tietê até o Sambódromo

– Metrô Barra Funda até o Sambódromo

– Estacionamento do Pavilhão de Exposições do Anhembi até o Sambódromo (linha interna)

– Estacionamento do PAMA (Campo de Marte) até o Sambódromo

– Posto da CET – Companhia de Engenharia de Tráfego, na Av. Olavo Fontoura