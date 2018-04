Pessoas com deficiência transformam o mercado de luxo

Faz tempo que o mercado automotivo descobriu os espaços para se aproximar do universo da pessoa com deficiência e, a partir dessa abertura, conseguiu transformar direitos em lucro. Com maior acesso a informações sobre isenções de impostos na aquisição de carros novos, o consumidor com deficiência virou cliente especial das montadoras. Muitas marcas conseguiram fugir da crise e manter o caixa longe do vermelho com estratégias voltadas ao comprador que tem a CNH específica.

O que está previsto em lei deve ser garantido a todos os cidadãos, independentemente de poder financeiro, inclusive quando o dinheiro está disponível em alta escala e o poder de compra é elevado. No que diz respeito às pessoas com deficiência, os desafios de acessibilidade e inclusão são universais.

O lançamento do novo SUV compacto da fabricante sueca Volvo, o XC 40, ratifica essa equivalência de direitos e deveres, e confirma a presença sólida das pessoas com deficiência entre os públicos de interesse da companhia no Brasil.

“Queremos transformar o mercado”, cravou o diretor de marketing da Volvo, Leandro Teixeira, durante a apresentação do XC 40 nesta terça-feira em Itajaí (SC).

O programa Volvo For All, lançado em 2016, que prevê isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para os carros da marca no País, tem estrutura completa em todas as concessionárias, que receberam treinamento específico, e oferece orientação para o cliente que tem esse direito.

“Vendemos entre oito e dez veículos por mês no Volvo For All, algo em torno de 100 carros por ano, o que representa aproximadamente 3% do total de vendas da Volvo”, explica João Oliveira, diretor comercial da montadora.

Especificamente sobre o novo XC 40, apesar de ainda não haver estatísticas de aquisição do modelo, Oliveira afirma que, na fase de pré-venda, foram registradas 20 reservas do carro por pessoas com deficiência. “Quatro já foram entregues”, diz o executivo.

“Nós percebemos que esse cliente, apesar de ter uma deficiência, nunca pode contar com esse benefício e não está totalmente informado sobre os procedimentos para obter o carro com a isenção. Muitos chegam na concessionária, procuram o Volvo For All e perguntam como fazer para pagar na hora e levar o carro naquele momento”, conta Oliveira. “E nós explicamos como tudo funciona antes do cliente sair com o carro da loja”, comenta o diretor.

PREÇOS – No programa Volvo For All, com a isenção do IPI, os valores de entrada do Volvo XC 40 no Brasil são:

– R$ 145.950 (XC40 T4 190HP)

– R$ 169.950 (XC40 MOMENTUM T5 252 HP AWD)

– R$ 189.950 (XC40 R-DESIGN T5 252HP AWD)

DETALHES – O carro tem uma boa quantidade de itens que justificam a compra, mesmo sem a isenção. Para pessoas com deficiência, além do conforto interno e dos detalhes de ergonomia, principalmente no ajuste dos bancos, o sistema de direção semiautônoma (Pilot Assist) é um grande diferencial.

No teste drive para jornalistas promovido pela empresa, o #blogVencerLimites constatou a segurança e a funcionalidade do sistema, acionado no trajeto de aproximadamente 130 quilômetros entre Itajaí e Florianópolis (SC). Em mais de 90% do percurso não foi necessário sequer usar os pedais de freio e acelerador, tanto na estrada quanto na cidade. O resultado dessa comodidade é uma viagem confortável e com menor esforço físico exigido do motorista.

