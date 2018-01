Estudantes criam jogo para crianças com Síndrome de Down 'PlayDown' auxilia na memorização, raciocínio lógico, coordenação motora e autodomínio, por meio de sons, formas, cores, números, animais e letras. Versão para smartphones com Android já está disponível. Game pode ser usado na educação de todas as crianças, com ou sem deficiência intelectual.