Prêmio internacional celebra importância da tecnologia para a inclusão

Global WSA (World Summit Award) – https://premiowsa.com.br – é uma premiação criada em 2002 para reforçar que tecnologias da informação e comunicação são ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento e promoção do conhecimento.

Mais de 150 países são representados por milhares de inscritos em concursos locais. É um festival tecnológico que celebra a diversidade, inovação, acessibilidade e a inclusão, com o apoio da ONU (Organização das Nações Unidas), da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) de São Paulo, além de organizações e empresas internacionais.

Qualquer órgão público, empresa, entidade ou indivíduo pode concorrer em várias categorias. O prêmio recebe inscrições até o dia 14 de agosto pela internet (clique aqui).

As fases nacionais têm oito projetos escolhidos em cada país para a disputa global. Os selecionados para representar o Brasil serão anunciados no dia 30 de agosto, em São Paulo, durante a Expo Fórum de Marketing Digital, organizado pela Digitalks no Transamérica Expo Center.

Na fase internacional, 15 trabalhos são escolhidos em cada categoria e cinco apresentam seus trabalhos na feira de tecnologia em Salzburg, na Áustria, promovida pelo Centro Internacional de Novas Mídias (ICNM – International Center for New Media), onde o vencedor é anunciado. Não há prêmio em dinheiro.

CATEGORIAS

1 – Governo e participação cidadã

➡ Fornecimento de soluções de conteúdo das administrações públicas, incluindo os indivíduos, empresas e organizações, para melhorar significativamente a profundidade de serviço e qualidade;

2 – Saúde e bem-estar

➡ Cuidados com o bem estar, ferramentas de gestão para profissionais, informações para o paciente/cliente e democratização do acesso à saúde;

3 – Aprendizagem e educação

➡ Atender as necessidades dos alunos na aquisição de conhecimentos e habilidades para um mundo complexo e globalizado; transformando escolas, universidades e outras instituições de ensino e a criação de comunidades de aprendizagem eletrônica e soluções para treinamento corporativo;

4 – Ambiente e energia verde

➡ Serviços de entretenimento digital, recursos para cinema, teatro e televisão online, jogos digitais, comunidades virtuais e aplicativos interativos;

5 – Cultura e turismo

➡ Preservação e apresentação do patrimônio cultural em linha com os desafios do futuro, demonstrando bens culturais de valor claro e informativo utilizando a tecnologia state-of-the-art, desenvolvimento da diversidade de culturas, sub-culturas e da natureza multilingual das sociedades;

6 – Assentamentos inteligentes e urbanização

➡ Utilização das TIC para relatar as notícias e apresentar histórias de uma forma interativa, com novos dados e compartilhamento de informações, apresentando os trabalhos de jornalismo que usam a web para texto, imagem e vídeo;

7 – Negócios e comércio

➡ Suporte e otimização de processos de negócios, novos modelos eletrônicos para o comércio presencial e online, segurança nas transações pela Internet, incentivo à digitalização de pequenas e médias empresas, aperfeiçoamento do atendimento a clientes;

8 – Inclusão e capacitação

➡ Medidas de apoio à integração da sociedade mundial da informação, envolvendo os países menos desenvolvidos na sociedade do conhecimento, reduzindo a diferença digital entre os capacitados e a tecnologia de comunidades ou grupos excluídos, como as zonas rurais, as mulheres, os idosos, os deficientes e as crianças; fortalecimento da participação social e política dos indivíduos e grupos através das TIC; responsabilizar os cidadãos e partes interessadas nos serviços públicos;

9 – Categoria Especial Acessibilidade

➡ No Brasil, entre os inscritos será escolhido e premiado o produto/conteúdo que mais se destacar pelos recursos de acessibilidade digital, tendo como referência os critérios internacionais do W3C.