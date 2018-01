Prêmio ‘Todos@Web’ recebe inscrições

———-

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do ‘Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web – Todos@Web’. A meta é promover a acessibilidade para conscientizar desenvolvedores e homenagear ações em prol do acesso de pessoas com deficiência à internet.

São três categorias. Pessoas ou Instituições, Projetos Web, Aplicativos e Tecnologias assistivas. Serão premiados os três projetos mais votados pela comissão julgadora de cada categoria. Os prêmios vão de R$ 1.500 a R$ 5 mil, além de publicação pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.br).

Podem ser inscritos somente trabalhos acessíveis pela web, criados por cidadão brasileiro ou estrangeiro regular no País, ambos com mais de 18 anos. O prazo de inscrição foi prorrogado e termina no dia 11 de maio.

A premiação é promovida pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.br), por determinação do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), em parceria com o W3C Brasil, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SP), Associação Brasileira dos Agentes Digitais (ABRADi), Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI).

