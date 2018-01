Pressão de montadoras faz governo adiar acessibilidade em ônibus rodoviários

———-

Pessoas com deficiência, principalmente usuários de cadeira de rodas, que precisam usar ônibus rodoviários foram novamente prejudicadas pelo lobby das montadoras, e terão de aguardar mais um ano para encontrar elevadores em todos os veículos fabricados no País. Isso porque o governo federal adiou pela terceira vez a entrada em vigor da portaria do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) que obriga as empresas a instalar a plataforma elevatória em todos os ônibus, ainda na fábrica.

A medida valeria a partir do último dia 1º de julho, mas uma publicação no Diário Oficial da União (páginas 79 e 80 – edição de 30/06/2016) determina o adiamento para 2017 e argumenta que a obrigatoriedade foi protelada “considerando as dificuldades de adequação relatadas pelo setor produtivo, especialmente frente à conjuntura econômica atual, acarretando a impossibilidade do cumprimento das exigências impostas pela Portaria Inmetro n.º 269/2015, no prazo estabelecido”.

Motoristas ouvidos pelo #blogVencerLimites (que pedem para não ser identificados) afirmam que a falta do equipamento de acessibilidade tem impacto direto na qualidade do serviço. E que, muitas vezes, são obrigados a carregar os passageiros nos braços, prática arriscada e que também prejudica a saúde dos funcionários das empresas de transportes.

O #blogVencerLimites entrou em contato com a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus (FABUS), por meio dos telefones apresentados em sua página na internet, e foi informado que o presidente, José Antonio Fernandes Martins (do Grupo Marcopolo), está viajando e não pode conceder entrevistas. Segundo a associação, o diretor-executivo, Paulo Muterle, que mora em Caxias dos Sul (RS), daria mais explicações sobre o caso, inclusive no que diz respeito ao comitê criado pela Fabus para tratar do tema. O blog entrou em contato com ele, por telefone, e aguardou três dias, mas não houve resposta (com a briga ganha, para que mostrar a cara, certo?).

