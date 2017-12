Professora é presa nos EUA após agredir estudante com deficiência

———-

Uma professora de 71 anos que trabalhava com educação especial em uma escola da cidade de Tifton, no Estado da Georgia (EUA), foi presa na semana passada, acusada de crueldade contra uma criança com deficiência.

Amelia Stripling, docente aposentada, foi flagrada por uma câmera de segurança da Tift County Schools. A professora era funcionária na instituição há 20 anos e pediu demissão após o incidente. Ela foi liberada depois prestar depoimento na delegacia e vai responder ao processo em liberdade.

O vídeo, gravado no último dia 17 de março, mostra o menino na porta de uma sala de aula. A professora de aproxima por um corredor e dá uma joelhada para força a criança a entrar. O impacto joga o aluno contra o chão e ele ainda bate o rosto no solo.

O caso é investigado pela divisão da família e de atendimento a crianças da polícia local. A mãe do menino agredido, Sarah Patterson, já contratou um advogado. O garoto, que está na pré-escola, não sofreu ferimentos graves.

