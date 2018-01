Programação inclusiva no aniversário de São Paulo

As comemorações pelos 463 anos da cidade de São Paulo, nesta quarta-feira, 25, têm nove nove atrações com tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais), interpretadas por profissionais da Central de Interpretação de Libras (CIL). Os eventos foram organizados pela Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED).

Entre os destaques está uma maratona circense para crianças e a leitura de poesias na Biblioteca Mário de Andrade com grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Regina Duarte, Barbara Paz, Juca de Oliveira, Fúlvio Stefanini e Pascoal da Conceição.

Também haverá atividades em Libras para as crianças, com show da Palhaça Rubra, Parlapatões e o mágico Ricardo Malerbi no vão livre do MASP.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira – 25 de Janeiro de 2017

Biblioteca Mário de Andrade

Rua da Consolação, nº 94, Consolação

Cinco atores e atrizes fazem a leitura dramática de textos e poesias

15h – Regina Duarte

16h – Pascoal Da Conceição

17h – Juca de Oliveira

18h – Bárbara Paz

19h – Fúlvio Stefanini

Teatro Municipal Cacilda Becker

Rua Tito, nº 295, Lapa

15h – ‘Feio’

Obra cênica construída a partir da percepção de pessoas com deficiência auditiva ou visual. O espetáculo foi concebido para o público jovem a partir do conto ‘O patinho feio’, de Hans Christian Andersen, que conta a história de um patinho rejeitado por todos desde o nascimento.

Vão livre do MASP

Avenida Paulista, nº 1.578, Bela Vista

13h – Show da Palhaça Rubra

Palhaça Rubra é a mestra de cerimônias dessa trupe em que todos são músicos e palhaços. Juntos, combinam suas habilidades para criar esquetes contemporâneos de circo.

15h – Parlapatões – Clássicos Do Circo

Reunião com alguns dos mais divertidos números cômicos e circenses de diversos espetáculos da trajetória de mais de 20 anos dos Parlapatões.

16h – Mágico Ricardo Malerbi