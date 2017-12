Projeto destaca desafios de pessoas com deficiência visual

O Brasil tem 6,5 milhões de cidadãos cegos ou com baixa visão, segundo o Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para destacar os desafios diários dessa população foi criado o ‘Projeto Ações e Informações Novo Olhar’, para “conscientizar a população sobre os diversos tipos de deficiência visual, com informações de entretenimento, direitos, deveres e saúde”, diz a descrição da fanpage criada no Facebook.

O ‘Grupo de Ações e Informações Novo Olhar’ surgiu em abril de 2014, com participação de uma psicóloga, uma assistente social, além de clientes e ex-clientes da Fundação Dorina Nowill para Cegos.

A meta era discutir os direitos das pessoas com deficiência, legislações e outro temas. Em julho de 2015 houve uma aumento no número de participantes, que fazem reuniões semanais sobre diversos assuntos.

Essa troca de experiências boas e ruins mostrou a necessidade de ampliar a rede de conhecimento sobre as diversas deficiências visuais, bem como as dificuldades impostas pela ausência de acessibilidade em espaços públicos e privados, além do preconceito e da falta de conhecimento.

Uma cerimônia realizada nesta segunda-feira, 12, na Fundação Dorina marcou o lançamento do projeto e também celebrou o ‘Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual’, celebrado nesta terça-feira, 13.