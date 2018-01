Projeto do Ministério Público Federal em Campinas busca soluções para problemas de acessibilidade em 32 cidades

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Moradores da região de Campinas, no interior de São Paulo, podem ajudar o Ministério Público Federal a identificar os problemas de acessibilidade em suas cidades e contribuir para o projeto Teia Social.

Entre os dias 2 e 9 de março, a ação proposta pelo blog ‘Vencer Limites’ – para identificar e denunciar os problemas de acessibilidade e a falta de respeito às pessoas com deficiência – reuniu 30 fotos feitas por leitores de todo o País.

Desta vez, o blog pede informações específicas sobre Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Conchal, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jarinú, Lindóia, Louveira, Mombuca, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Morungaba, Paulínia, Pedreira, Rafard, Santo Antonio de Posse, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Quem mora nesses 32 municípios pode mandar fotos ao e-mail vencerlimites.estadao@gmail.com, com nome, cidade e identificação do local fotografado, se possível, com endereço. As imagens serão publicadas no blog e também enviadas ao Ministério Público.

Teia Social – O projeto busca soluções públicas em nove áreas: Cidades, Economia e Consumo, Educação e Cultura, Hipossuficiência e Desigualdade, Meio Ambiente, Poder Público, Saúde Pública e Bem-Estar e Segurança Pública.

Para participar da comunidade, é necessário escolher tipo de atividade, comparecer à reunião de formação de colaboradores e assinar um termo de compromisso.

Saiba mais em https://teiasocial.mpf.gov.br e https://www.facebook.com/TeiaSocial.