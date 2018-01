Projeto percorre o País para apresentar vagas de trabalho a pessoas com deficiência

O Rio de Janeiro recebe a partir deste sábado, 15, até o dia 30 de abril, o stand do projeto ‘Oportunidades Especiais’, que percorre o País e reúne empresas com vagas abertas para contratação de pessoas com deficiência.

Interessados podem comparecer ao Shopping Nova América, que fica na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, nº 126, em Del Castilho.

As próximas paradas do stand serão em São Paulo (29 de abril a 14 de maio), Belo Horizonte (20 de maio a 4 de junho), Santo André (10 a 25 de junho), Curitiba (1 a 16 de julho), Recife (6 a 21 de agosto), Campinas (12 a 27 de agosto), Brasília (2 a 17 de setembro), Salvador (9 a 24 de setembro), Porto Alegre (7 a 22 de outubro), Piracicaba (27 de agosto a 10 de setembro) e Contagem (21 de outubro a 5 de novembro).

Também é possível fazer uma cadastro pelo site do projeto (clique aqui).