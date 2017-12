Prazo para contribuir com o ‘São Paulo Mais Inclusiva’ é ampliado

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Foi ampliado até o dia 30 de setembro o prazo para a participação popular no ‘Plano Municipal de Ações Articuladas para Pessoas com Deficiência’, também chamado de ‘São Paulo Mais Inclusiva’, lançado em 2013. A ideia é que a população contribua com o desenvolvimento e aperfeiçoamento do projeto, que prevê 70 ações, divididas em cinco eixos: Acessibilidade; Atenção à Saúde; Acesso à Educação, Cultura e Esporte; Trabalho; e Inclusão Social e Cidadania.

A página tem tradução para Libras e compatibilidade com os principais softwares de leitura de tela. Todas as contribuições serão avaliadas, com possibilidade de inclusão no plano inicial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o objetivo do projeto é “assegurar uma política pública consolidada que atende as diretrizes estabelecidas na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada à legislação brasileira com status de emenda constitucional em 2008″.

Conforme a SMPED, “as ações estão alinhadas com o Plano Nacional Viver Sem Limite e estabelecem como prioridade a garantia de um sistema educacional inclusivo, ampliação da participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, expansão do acesso às políticas de assistência social e de combate à extrema pobreza, implementação e qualificação da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência, e a promoção do acesso, desenvolvimento e inovação em tecnologia assistiva”.