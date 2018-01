Qualificação gratuita para jovens com Síndrome de Down

A Universidade UNG recebe inscrições até o dia 15 de março para cursos gratuitos voltados especificamente a jovens com Síndrome de Down. São 200 vagas para pessoas com idade entre 17 e 30 anos. Os interessados devem ligar para (11) 2464-1151 ou mandar e-mail para extensão@ung.br.

As aulas serão ministradas entre os dias 20 e 24 de março, das 14h às 17h, em unidades da UNG e também na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes.

Confira a grade cursos, horários e locais.

20/03 – segunda-feira – 14h às 17h

Gastronomia: amasse a massa

Campus Guarulhos Centro: Praça Tereza Cristina, nº 88

21/03 – terça-feira – 14h às 17h

Artesanato: Universidade Aberta e da Terceira Idade (UATI)

Campus Guarulhos Centro: Praça Tereza Cristina, nº 88

21/03 – terça-feira – 14h às 17h

Pedagogia: oficina corporal de música

Campus Itaquaquecetuba: Avenida Uberaba, nº 251 – Vila Virgínia

21/03 – terça-feira – 14h às 15h30

Ciências da computação: programação com Minecraft

APAE de Mogi das Cruzes: Rua Carmem Moura Santos, nº 134 – Jardim Betânia

21/03 – terça-feira – 15h30 às 17h

Ciências da computação: meu primeiro aplicativo Android

APAE de Mogi das Cruzes: Rua Carmem Moura Santos, nº 134 – Jardim Betânia

22/03 – quarta-feira – 14h às 17h

Gastronomia: amasse a Massa

APAE de Mogi das Cruzes: Rua Carmem Moura Santos, nº 134 – Jardim Betânia

22/03 – quarta-feira – 14h às 17h

Artesanato: Universidade Aberta e da Terceira Idade (UATI)

Campus Itaquaquecetuba: Avenida Uberaba, nº 251 – Vila Virgínia

22/03 – quarta-feira – 14h às 15h30

Educação Física: vivência de exercícios corretivos posturais e sensório-motores

Campus Guarulhos Centro: Praça Tereza Cristina, nº 88

22/03 – quarta-feira – 15h30 às 17h

Educação Física: esporte para todos

Campus Guarulhos Centro: Praça Tereza Cristina, nº 88

23/03 – quinta-feira – 14h às 17h

Ciências Biológicas: conhecendo a fauna do Brasil

Campus Guarulhos Centro: Praça Tereza Cristina, nº 88

23/03 – quinta-feira – 14h às 15h30

Ciências da Computação: programação com Minecraft

Campus Itaquaquecetuba: Avenida Uberaba, nº 251 – Vila Virgínia

23/03 – quinta-feira – 15h30 às 17h

Ciências da Computação: meu primeiro aplicativo Android

Campus Itaquaquecetuba: Avenida Uberaba, nº 251 – Vila Virgínia

24/03 – sexta-feira – 14h às 16h

Farmácia: teatro de fantoches (uso racional de medicamentos e o descarte correto)

Campus Guarulhos Centro: Praça Tereza Cristina, nº 88

24/03 – sexta-feira – 16h

Encerramento

Campus Guarulhos Centro: Praça Tereza Cristina, nº 88