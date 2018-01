———-

A jornalista Cris Bicudo nasceu com perda auditiva severa e profunda, após sua mãe contrair rubéola no quarto mês de gestação. Foi apresentada ao mundo dos sons quando tinha um ano e meio de vida, por meio de um intenso trabalho de reabilitação auditiva, com o acompanhamento de uma fonoaudióloga, e uso de aparelhos.

“Aos dois anos eu já falava. Minha mãe teve papel fundamental em todo esse processo, com dedicação em tempo integral, registrando acontecimentos da minha infância em um diário, com minhas falas, e me introduzindo diariamente no mundo dos sons”, diz.

Sua trajetória está relatada no livro ‘Quem é essa Tagarela?’, lançado em parceria com a Primavera Editorial. A escritora aborda, de forma irreverente, trabalhos, lutas, conquistas, amizades, valores familiares, viagens inesquecíveis e a rotina diária. “Você precisa lidar constantemente com desafios e ter muito ‘jogo de cintura’, porque o preconceito caminha junto com falta de informação e de conhecimento”, afirma Cris Bicubo, que também ministra palestras e presta consultorias em todo o País.

SERVIÇO:

‘Quem é essa tagarela?’

Autora: Cris Bicudo

300 páginas

Ano: 2015

Formato: 16cm x 23cm (brochura)

Preço: R$34,90

Publicação: Primavera Editorial

ISBN (International Standard Book Number):

978-85-61977-97-9

———-