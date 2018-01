Reatech 2013 começa nesta quinta-feira em São Paulo

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Começa nesta quinta-feira, 18, em São Paulo a 12ª edição da Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech 2013). O evento tem entrada gratuita e será realizado até domingo, dia 21, no Centro de Exposições Imigrantes.

Trata-se da maior feira do setor no País e uma das maiores do mundo. A estimativa dos organizadores é receber aproximadamente 50 mil visitantes. Quem quiser, pode usar o transporte gratuito, específico para a Reatech, com vans que vão sair periodicamente da Rua Nelson Fernandes, 400, perto da estação Jabaquara do Metrô.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Música – A feira terá um espaço específico para o projeto que nasceu no ano passado, a partir de uma parceria com o centro tecnológico e musical Drake Music, da Inglaterra. Serão apresentados vídeoclipes gravados pelos alunos da instituição, com instrumentos e tecnologia assistiva. O rapper Billy Saga, presidente do Movimento Superação, e o músico associado da Drake, Ben Glass, também participam. O público poderá ainda conhecer instrumentos acessíveis inéditos no Brasil.

Experiência – Quem for à Reatech poderá percorrer, com os olhos vendados e pés descalços, um túnel sensorial. O espaço tem variações no solo, diversas texturas, proporciona experiências olfativas e mostra ainda como é ouvir sem ver, enxergar sem escutar e outras experiências.

Serão realizadas simultaneamente a Feira Internacional de Tecnologias em Fisioterapia e Feira Nacional da Pessoa Idosa.

Serviço:

Reatech 2013 – http://www.reatech.tmp.br/

XII Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade

Data: 18 a 21 de abril de 2013

Horário: 18 e 19 (13h às 21h) – 20 e 21 (10h às 19h)

Local: Centro de Exposições Imigrantes – Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – São Paulo/SP

ENTRADA GRATUITA



Exibir mapa ampliado