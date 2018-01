Recife recebe mostra acessível de cinema erótico

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A capital pernambucana recebe, entre os dias dias 4 a 8 de julho, a segunda edição do ‘Cine Às Escuras – Mostra Erótica de Cinema Acessível’, que destaca o protagonismo e empoderamento de corpos e desejos, com atenção à inclusão de pessoas com deficiência. A entrada é gratuita.

O evento, aberto somente para maiores de 18 anos, tem incentivo do Fundo de Incentivo à Cultura. Participam audiodescritores, locutores, intérpretes e tradutores de Libras (Língua Brasileira de Sinais), legendistas e consultores com deficiência visual e auditiva.

Estão previstas sessões no Cinema do Museu, da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), além de oficina de audiodescrição em filmes eróticos e uma mesa de debate, com o tema ‘O Erótico no Cinema Pernambucano’, no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

4/7 – Centro de Artes e Comunicação da UFPE (CAC)

– 14h às 18h – Oficina: ‘Audiodescrição em Filmes Eróticos’, com Andreza Nóbrega

– 18h às 19h45 – Mesa de abertura: ‘O Erótico no Cinema Pernambucano,

com Chico Lacerda, Ioanna Pappou, Ruth Steyer e mediação de Amanda Ramos

5/7 – Cinema do Museu

– 19h30 – Sessão Cine Às Escuras – ‘Como Era Gostoso Meu Cafuçú’ (PE) e ‘Baunilha’ (PE)

6/7 – Cinema do Museu

– 18h – Sessão Cine Às Escuras – ‘Plutão’ (RJ) e ‘O Corpo Nu’ (SP)

7/7 – Cinema do Museu

– 19h30 – Sessão Cine Às Escuras – ‘Cítrica’ (SP), ‘Através’ (SP) e ‘Tupinikuirs’ (PR)

8/7 – Cinema do Museu

– 19h30 – Sessão Cine Às Escuras – ‘Batguano’ (PB)