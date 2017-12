Flagrante: motoristas criam ‘vagas’ em qualquer lugar

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Em dia de chuva e muitos carros na rua, passagens exclusivas para pedestres, cadeiras de rodas, pessoas com bengalas, mães empurrando carrinho para bebês, são (pelo menos, na avaliação desses dois motoristas) irrelevantes.

E esses cidadãos optam por criar vagas onde elas não existem, somente porque é mais fácil, certo?

Os flagrantes foram feitos, nesta quarta-feira, 5, em um intervalo de poucos minutos, em um shopping de Santos, litoral de São Paulo.

Este blog procurou a Portline Logística Integrada, empresa proprietária da pickup fotografada, para pedir explicações sobre o caso, mas ainda não houve resposta.

O motorista do veículo particular não estava dentro do carro e, quando retornou, não fez nenhum comentário. Apenas foi embora.