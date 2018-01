Rio tem exposição de fotos raras de Alberto de Sampaio com acessibilidade para cegos

Está em cartaz no Centro Cultural Correios Rio de Janeiro, até o dia 04 de dezembro, a ‘Exposição Fotográfica Lentes da Memória – A Descoberta da Fotografia de Alberto de Sampaio (1888-1930)’. A entrada é gratuita. As fotos têm mais de 100 anos e foram descobertas pela curadora Adriana Martins Pereira.

A mostra tem diversos recursos de acessibilidade para pessoas cegas ou com deficiência visual, como canetas ‘pentops’, que funcionam como audioguias e permitem aos visitantes ouvir a descrição dos ambientes da exposição e de parte significativa do acervo de fotos. Há também fotografias táteis, impressas em 3D, que podem ser tocadas.

É possível ainda passear pelas obras táteis com os olhos vendados ouvindo a descrição de imagens. Há também uma maquete tátil do espaço da exposição e de objetos que estarão expostos, como a máquina fotográfica e câmera de filmar, muito utilizadas por Alberto de Sampaio. Cada fotografia está ligada ao um QR Code que permite acesso à descrição no smartphone.

De terça-feira a domingo, audiodescritores recebem grupos previamente agendados e acompanham pessoas com deficiência visual durante a visita. Para agendar, ligue (21) 99-466-2096 e procure o Gustavo.

SERVIÇO:

Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro

Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro | Contato: (21) 2253-1580

Período da exposição: até 04 de dezembro

Aberta de terça-feira a domingo, entre 12h e 19h

Entrada gratuita

COMO CHEGAR:

O Centro Cultural Correios Rio de Janeiro localiza-se no Centro da cidade do Rio de Janeiro e encontra-se instalado em um edifício histórico, que integra o Corredor Cultural, tendo como vizinhos a Casa França Brasil e o Centro Cultural do Banco do Brasil.

Metrô: A estação de metrô mais próxima é a Uruguaiana. Ao sair da estação deve-se caminhar pela Rua da Alfândega em direção à Rua Primeiro de Março. Chegando à Rua Primeiro de Março deve-se caminhar pela Travessa Tocantins até o Centro Cultural Correios.

Ônibus: Zona Sul X Centro: Linhas que passem pela Rua Primeiro de Março. Deve-se desembarcar no último ponto da Rua Primeiro de Março, caminhar em direção à Candelária até a Travessa Tocantins à direita. A Travessa Tocantins leva ao Centro Cultural Correios.

Central X Centro: Linhas que passem na Candelária. Desembarcar na Candelária, caminhar em direção à Rua Primeiro de Março. Atravessar a rua em frente ao Centro Cultural Banco do Brasil. Atravessar o estacionamento do Centro Cultural Banco do Brasil até à Rua Visconde de Itaboraí onde se encontra o Centro Cultural Correios.

FICHA TÉCNICA:

Curadoria: Adriana Martins Pereira

Patrocínio: Unipar Carbocloro

Produção: Arte A Produções

Design expográfico: Adriana Milhomem/Luz em Formas

Audiodescrição: Graciela Pozzobon/Cinema Falado Produções

Consultoria em Audiodescrição: Lêda Spelta

Recursos Técnicos de Audiodescrição: Fundação Dorina Nowill para Cegos