RIOgaleão faz último simulado de acessibilidade no Aeroporto Tom Jobim para os Jogos do Rio

Foi realizado nesta semana o quarto (e último) simulado de acessibilidade no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, para receber atletas, jornalistas e visitantes com deficiência durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Segundo o consórcio RIOgaleão, que administra o terminal, o investimento em recursos para garantir acesso a todos chega a R$ 5,5 milhões.

Participaram do último teste 16 voluntários em cadeiras de rodas que fazem parte da Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef), com uso de ilhas de check-in e um avião da GOL. A meta desse trabalho é verificar o tempo de embarque e desembarque dos passageiros desde o check-in até a entrada e saída da aeronave.

As empresas aéreas também estão aprimorando os procedimentos de embarque e desembarque, treinando equipes, inclusive na manipulação das bagagens e dos equipamentos de acessibilidade. O #blogVencerLimites apurou que há voos já marcados com presença confirmada de 40 cadeirantes.

O terceiro simulado de acessibilidade no aeroporto, feito em junho, teve participação de 23 pessoas com deficiência (cegos ou usuários de cadeiras de rodas), voluntários da Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef) e do Instituto Grupo Eficiente, além de representantes da Rio 2016, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Secretaria de Aviação Civil (SAC) e Ministério da Justiça e Cidadania, companhias aéreas e da própria concessionária.

Formada por Odebrecht TransPort, Changi Airports International (CAI) e Infraero, a concessionária RIOgaleão administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim desde agosto de 2014 (com contrato de concessão de 25 anos).

Ao assumir a administração do aeroporto, o RIOgaleão fez um diagnóstico detalhado para identificar e melhorar o acesso de pessoas com deficiência. Segundo a concessionária, até os Jogos, o aeroporto terá mais elevadores com corrimão, rampas de acesso, novas pontes de embarque climatizadas, pisos táteis de alerta nas rampas, nos elevadores e pelos terminais, assim como placas de braile, textos em relevo, pictogramas e avisos sonoros. A estrutura tem ainda equipes de comunicação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e dois ambulifts (equipamento para embarque e desembarque de pessoas com deficiência).