‘Roger Pen’, o microfone do aparelho auditivo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

———-

A tecnologia evolui rápido e, cada vez mais, proporciona inclusão a pessoas com deficiência auditiva. Ainda assim, usar o telefone, assistir TV ou captar sons em ambientes com muitos ruídos é um obstáculo. Uma forma de vencer esse desafio chega com o ‘Roger’, nome dado ao conceito de comunicação digital, sem fio, que melhora a compreensão da fala à distância, ou em meio a ruídos, captando a voz do interlocutor e transmitindo as receptores no aparelho auditivo.

No Brasil, essa inovação está presente na ‘Roger Pen’, disponível pela Phonak, empresa do grupo Sonova. Trata-se de um microfone com bluetooth de banda larga, para uso no smatphone ou TV, além de entrada de áudio para comunicação com equipamentos multimídia. Ele identifica e analisa o tipo de ambiente no qual está o usuário do aparelho auditivo e se ajusta automaticamente. Segundo a empresa, melhora em até 54% o entendimento da fala no ruído.

“Funciona em reuniões de trabalho, atividades da rotina familiar, em um restaurante ou bar, quando a pessoa com deficiência auditiva está rodeada por conversas em voz alta, risos ou música, aumentando o esforço para ouvir e entender, tanto a pessoa que está à sua frente quanto quem está mais distante, algo que, muitas vezes, impede a comunicação”, diz a Phonak. “O microfone muda essa situação, porque reduz o ruído de fundo e envia com clareza a voz diretamente para os aparelhos auditivos. É intuitivo, fácil de usar e compatível com praticamente todos os aparelhos auditivos e implantes cocleares disponíveis no mercado”, explica a empresa.

———-